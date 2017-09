MotoGP-debuut Van der Mark in gevaar door voorspoedig herstel Rossi

De 38-jarige Rossi legde op een Yamaha YZF-R1M een handvol ronden af op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

"Deze ronden heeft hij succesvol doorstaan, maar vanwege regenval moest de sessie worden afgebroken. Om die reden is er nog geen uitsluitsel te geven over de fysieke gesteldheid van Rossi", aldus Movistar Yamaha, de werkgever van de negenvoudig wereldkampioen, in een persbericht.

Rossi bepaalt woensdag of hij in staat is om in Aragon zijn rentree te maken in de koningsklasse van de motorsport.

'The Doctor' liep begin deze maand een dubbele beenbreuk op bij een ongeluk tijdens een trainingsrit op een crossmotor vlak bij zijn huis in het Italiaanse Tavullia.

Rossi moest gelijk onder het mes en de verwachting was dat hij minimaal veertig dagen uit de roulatie zou zijn.

WK Superbike

Movistar Yamaha riep twee weken geleden bij de Grand Prix van San Marino geen vervanger op voor Rossi, maar voor de race in Aragon is de renstal verplicht weer twee coureurs in te zetten.

Omdat Van der Mark voor Movistar Yamaha actief is in het WK Superbike, kwam hij in beeld om eenmalig op de motor van Rossi te rijden.

Van der Mark kreeg uiteindelijk van teambaas Lin Jarvis de voorkeur boven de twee Japanse testrijders Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane en de Brit Alex Lowes, die net als de 24-jarige Rotterdammer uitkomt in het WK Superbike.