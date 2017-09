Van Gerwen: 'Wordt echt tijd dat Taylor afscheid neemt'

"Phil is een fantastische darter, maar als persoon valt hij me vies tegen. Het wordt echt tijd dat hij afscheid van de sport gaat nemen", liet Van Gerwen in het Ziggo Sport-programma Peptalk aan duidelijkheid niets te wensen over.

Van Gerwen en Taylor hadden het dit weekend niet voor de eerste keer met elkaar aan de stok. De Brabander vond het niet kunnen dat Taylor tijdens hun onderlinge ontmoeting in de groepsfase van de Champions League of Darts constant aan zijn hoesje zat dat op een tafeltje vlakbij de oche lag.

"Hij heeft na de wedstrijd altijd zoveel praatjes, maar hij moet gewoon van mijn spullen afblijven. Op een gegeven moment werd ik er een beetje moe van en zei ik er wat van. Dat vond hij niet zo leuk. Hij probeert mij altijd uit mijn spel te halen, maar ik maak me er niet zo druk meer om."

Van Gerwen vindt het gedrag van Taylor ook niet bij een zestienvoudig wereldkampioen passen. "Misschien helpt het hem zelf wel als hij heel luchtig en lacherig op het podium doet. Maar als ik ooit op dat punt kom, dan stop ik liever gelijk. Ik ga me niet verlagen tot zijn niveau. Hij heeft in het verleden zoveel bereikt en alles gewonnen. Deze stomme dingen heeft hij helemaal niet nodig."

Jaar wachten

Van Gerwen verloor in de Motorpoint Arena in Cardiff wel met 10-9 van Taylor, waardoor zijn toernooi er na de groepsfase al opzat.

"Ik baal daar natuurlijk enorm van, maar het hoort er ook gewoon bij. Ik ben geen robot. Phil deed me met een aantal goede finishes veel pijn en zaterdag kreeg ik ook al een aardige tik van Raymond (Van Barneveld, red.). Ik had daar heel graag willen winnen omdat die beker nog in mijn prijzenkast ontbreekt. Nu moet ik weer een jaar wachten."

Van Gerwen hoopt dat hij nog revanche kan nemen op Taylor en heeft daarvoor al een ideaal scenario in zijn hoofd zitten. "Gewoon in de WK-finale hem keihard een pak op zijn broek geven. Dat zou fantastisch zijn, maar het WK is nog ver weg."

Van Gerwen denkt niet dat hij qua aantal titels in de voetsporen kan treden van Taylor. "Het is ook helemaal niet mijn doel om hetzelfde als hem te bereiken. Zestien wereldtitels ga ik niet overtreffen, omdat ik er pas twee heb. Het niveau is nu ook veel hoger dan in zijn hoogtijdagen."