Teleurgestelde Fiege stopt per direct als bondscoach handballers

Het topsportbeleid van de handbalbond (NHV), de uitvoering en visie daarop zijn het belangrijkste breekpunt geweest voor het besluit van Fiege, zo meldt de NHV maandag in een persbericht.

"Ik heb met hart en ziel alles gegeven", vertelt Fiege in het persbericht. "Op sportief vlak hebben we stappen gemaakt. We hebben Kroatië en Hongarije laten wankelen en van Polen en Zwitserland gewonnen. Toch is de emmer voor mij nu vol. Ik ben teleurgesteld en heb daarom besloten om mijn functie neer te leggen."

De NHV zegt het besluit van Fiege te betreuren, maar respecteert de beslissing. De bond zegt hem dankbaar te zijn voor zijn bijdrage aan de ontwikkelingen van de spelers in de nationale jeugdselecties en Oranje.

Opvolging

Het is nog niet bekend wie Fiege op zal volgen. De bond heeft een maand de tijd om een nieuwe bondscoach aan te stellen, want op 25 oktober wacht in Rotterdam een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland.

Vier dagen later speelt Nederland een uitwedstrijd tegen België.