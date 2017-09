Jorien ter Mors stopt na Spelen Pyeongchang als shorttrackster

Naast een medaille met de shorttrackvrouwen hoopt Ter Mors in Zuid-Korea olympische medailles te behalen op de 1000 en 1500 meter op de langebaan. In 2014 in Sochi won ze al olympisch goud op de 1500 meter.

De pupil van coach Jeroen Otter gaat het langebaanschaatsen en shorttrack dit seizoen opnieuw zo goed mogelijk combineren. Ze doet bij het shorttrack mee aan de eerste twee wereldbekerwedstrijden, eind september in Boedapest en begin oktober in Dordrecht.

"Ik hoop dat we daarna met Nederland hoog op de ranking staan, en ik de derde en vierde wereldbekerwedstrijd bij het shorttrack over kan slaan", zei Ter Mors maandag in Thialf, waar de Nederlandse shorttrackers vooruit keken op het nieuwe seizoen.

"Is dat niet zo, dan pak ik toch nog een van die twee World Cups in Azië mee. Ik moet ook wel meedoen in wereldbekerwedstrijden, anders heb ik niets op de Olympische Spelen te zoeken.''

Ahoy

In maart ging het bij de WK shorttrack in Ahoy in de finale van de relay mis. Ter Mors ging onderuit, waardoor Nederland naast de prijzen greep. "Als we daar goud hadden behaald, was ik misschien al gestopt. Maar zo wilde ik mijn shorttrackloopbaan niet eindigen", legde Ter Mors maandag uit.

De Spelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari. Op 26 februari is de sluitingsceremonie.