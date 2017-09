Suljovic wint Champions League of Darts, Van Barneveld verliest in halve finale

Suljovic rekende in de finale verrassend af met Gary Anderson. De 45-jarige Oostenrijker won met 11-9.

Van Barneveld liep zondag een finaleplaats mis door in de halve eindstrijd met 11-9 te verliezen van de latere toernooiwinnaar. Zijn tegenstander gooide de wedstrijd uit met een 160-finish.

Van Barneveld was eerder op de dag in zijn derde groepswedstrijd nog veel te sterk voor Adrian Lewis. De 50-jarige Hagenaar liet de Engelsman met 10-2 kansloos.

Van Gerwen bleef steken in de groepsfase. Hij ging in zijn laatste partij in de poule met 9-10 nipt ten onder tegen Phil Taylor, die zich ook bij de laatste vier voegde. De Brabander had een overwinning op Taylor nodig om de halve finales te bereiken.

Van Barneveld eindigde in groep A als tweede achter Taylor, die al zijn partijen in de groepsfase won. De Engelsman moest het daarna in de halve finale duidelijk afleggen tegen Anderson (11-6).

Wisselvallig

Van Barneveld kende zaterdag een wisselende start in het Welshe Cardiff. Hij versloeg de nummer één van de wereld Van Gerwen, maar verloor vervolgens van zijn rivaal Taylor. Van Gerwen zette in zijn tweede partij Lewis opzij.

De Champions League of Darts is het eerste grote toernooi na de World Matchplay van eind juli. Vorig jaar verloor Van Gerwen de finale in de Motorpoint Arena in Cardiff van Taylor.

Later op zondag staan de tweede halve finale en de finale nog op het programma bij de Champions League of Darts.