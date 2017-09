Boksgevecht tussen Alvarez en Golovkin eindigt in omstreden gelijkspel

Door het onbesliste gevecht in de T-Mobile Arena in Las Vegas behoudt de Kazach Golovkin zijn wereldtitels in het middengewicht bij de boksbonden WBA en IBF.

Amerikaanse media, waaronder ESPN en HBO, kwamen na het gevecht allemaal tot de conclusie dat Golovkin gewonnen had, maar de jury besliste anders.

Jurylid Dave Moretti gaf de overwinning met 115-113 aan Golovkin, maar zijn collega Adelaide Byrd kwam tot een 118-110 score in het voordeel van de Mexicaan Alvarez. Het derde jurylid, Don Trella, had een score van 114-114, waardoor het gevecht in een gelijkspel eindigde.

De 35-jarige Golovkin bleef daardoor ook in zijn 38e gevecht ongeslagen. Alvarez, drievoudig wereldkampioen in drie verschillende klasses, verloor slechts één van zijn 52 partijen, in 2013 tegen de Amerikaan Floyd Mayweather.

Dramashow

"Het was één grote dramashow", aldus Golovkin na afloop van het gevecht, dat hij eerder deze week omschreef als 'grootste bokspartij van deze generatie'. "De scores zijn niet mijn fout. Ik hield de hele tijd druk op hem. Ik heb nog steeds mijn kampioensriemen, ik ben nog steeds de kampioen."

Alvarez zei dat hij verdiende te winnen. "Golovkin verraste me geen moment. In de eerste ronden was ik terughoudend om te kijken tot wat hij in staat was. Daarna gaf ik alles. Ik denk dat ik zeker acht rondes beter was, ik voelde dat ik ging winnen."

Beide boksers zeiden graag nog een keer tegen elkaar te vechten. Ook de organisatoren zullen daar, door de opbrengsten van ruim 30 miljoen dollar voor dit gevecht, niet onwelwillend tegenover staan.