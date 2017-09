Van der Mark week voor MotoGP-debuut vijfde in Portugal

Van der Mark knokte zich op zijn Yamaha vanaf de negende plek naar voren, maar een podiumplaats bleef ruim drie seconden buiten bereik. Zondag krijgt hij een nieuwe kans in de tweede race op het circuit van Portimão.

De 24-jarige Zuid-Hollander neemt volgende week bij de Grand Prix van Aragon in de MotoGP de plaats in van Valentino Rossi. De negenvoudig wereldkampioen is voorlopig uit de roulatie vanwege een dubbele beenbreuk.

Het fabrieksteam van Yamaha kwam bij Van der Mark uit in de zoektocht naar een vervanger. De Nederlander rijdt ook op een Yamaha in het WK Superbike.

De eerste race in Portugal werd gewonnen door Jonathan Rea. De Brit, tweevoudig wereldkampioen, gaat ook aan kop in de WK-stand. Van der Mark is de nummer zeven.