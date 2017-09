Triatlete Klamer eindigt als zevende bij WK in Rotterdam

Flora Duffy uit Bermuda onderstreepte haar suprematie dit seizoen in de World Triathlon Series met een eclatante overwinning in de negende en laatste race.

Ze prolongeerde aan de Veerhaven na 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen haar wereldtitel in een tijd van 1 uur, 58 minuten en 39 seconden.

Klamer, die op 3.30 van Duffy over de streep kwam, hoopte vooraf op een podiumplek. Ze zwom goed mee in de Rijnhaven, maar miste bij de wissel naar de fiets de aansluiting met de voorste drie.

Van dat trio was de 29-jarige Duffy een klasse apart. Ze nam op het afsluitende looponderdeel een grote voorsprong.

Mannen

Bij de mannen prolongeerde de Spanjaard Mario Mola zijn wereldtitel. De derde plaats in de finale van de WK-series volstond om voor het tweede jaar op rij bovenaan het klassement te eindigen.

De Fransman Vincent Luis won in Rotterdam. Hij had na 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen in de stromende regen de beste benen in de eindsprint. De Noor Kristian Blummenfelt finishte aan de Veerhaven als tweede.

Mola (27), winnaar van vier WK-races dit jaar, wist vooraf al dat de vijfde plaats volstond om de titel te pakken. Hij maakte er een bekeken race van; pas bij het lopen liet hij zijn gezicht vooraan zien. Aan de finish hield hij zijn grootste concurrent, landgenoot en vijfvoudig wereldkampioen Javier Gomez, achter zich.

Van der Stel

Marco van der Stel was de enige Nederlandse deelnemer in zijn geboortestad. De 26-jarige triatleet zat bij de voorsten na het fietsen, maar tijdens het lopen stortte hij in. De 35e plaats op 4.46 minuten van de winnaar was zijn ietwat teleurstellende resultaat.

Van der Stel vertelde na de race dat hij te veel energie had verspeeld bij het fietsen. "Op dit bochtige parcours moest je voorin zitten, maar ik reed al zo op de max dat ik geen voeding tot me kon nemen. Tijdens het lopen merkte ik dat heel erg. Het was knokken tot de finish."