Van Barneveld deelt tik uit aan Van Gerwen in Champions League

De sterk spelende Van Barneveld had door twee vroege breaks direct het initiatief en liet Van Gerwen, de verliezend finalist van vorig jaar, vervolgens niet meer in de buurt komen.

Zowel Van Barneveld als Van Gerwen komt zaterdagavond nogmaals in actie. Van Barneveld speelt dan tegen rivaal Phil Taylor en Van Gerwen treft Adrian Lewis.

Taylor won zijn eerste partij met 10-7 van Lewis. In de andere groep verloor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson verrassend ruim (10-3) van de Oostenrijker Mensur Suljovic. Peter Wright was met 10-5 te sterk voor Dave Chisnall.

De twee beste spelers van elke poule gaan door naar de knock-outfase van zondag. Voor de winnaar van het prestigieuze toernooi ligt een cheque van 100.000 pond klaar.

De Champions League of Darts is het eerste grote toernooi na de World Matchplay. Vorig jaar verloor Van Gerwen in de finale in de Motorpoint Arena in Cardiff van Taylor.