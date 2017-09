Taylor wint 'klassieker' van Van Barneveld in Champions League

De 'klassieker' Van Barneveld-Taylor stond in de Motorpoint Arena in Cardiff voor de 73e keer op het programma. De Nederlander won slechts zestien van de vorige ontmoetingen met zijn grote rivaal en kon ook zaterdagavond geen zege boeken: 6-10.

De partij ging gelijkop tot 4-4, maar daarna werd Van Barneveld gebroken door Taylor. 'Barney' kreeg bij een achterstand van 5-6 de kans om de stand weer gelijk te trekken, maar dat lukte niet. Taylor verloor daarna nog maar één leg.

'The Power' staat met vier punten bovenaan in groep A en is zo goed als zeker van een plek in de halve finales. Van Barneveld heeft twee punten en zal zondag zijn laatste groepsduel met Adrian Lewis moeten winnen voor een plek bij de laatste vier. Lewis komt zaterdagavond eerst nog in actie tegen Michael van Gerwen.

Van Gerwen

Van Barneveld begon zaterdagmiddag goed aan de Champions League of Darts door nummer één van de wereld Van Gerwen met liefst 10-5 te verslaan.

De sterk spelende Van Barneveld had door twee vroege breaks direct het initiatief en liet Van Gerwen, de verliezend finalist van vorig jaar, vervolgens niet meer in de buurt komen.

Taylor won zijn eerste partij met 10-7 van Lewis. In de andere groep is de Oostenrijker Mensur Suljovic na twee zeges zeker van de halve finale. Peter Wright en Gary Anderson hebben twee punten, terwijl Dave Chisnall twee keer verloor en nul punten heeft.

Knock-outfase

De twee beste spelers van elke poule gaan door naar de knock-outfase van zondag. Voor de winnaar van het prestigieuze toernooi ligt een cheque van 100.000 pond klaar.

De Champions League of Darts is het eerste grote toernooi na de World Matchplay van eind juli. Vorig jaar verloor Van Gerwen de finale in de Motorpoint Arena in Cardiff van Taylor.