Gefrustreerde Luiten: 'Vorig jaar viel alles mijn kant op, nu net verkeerd'

De 31-jarige Bleiswijker kende met vier boven par een bijzonder matige eerste openingsronde, wist zich vrijdag enigszins te herstellen en moest zaterdag nog twee slagen goedmaken in zijn laatste zes holes van de tweede ronde.

"Toen ik vanochtend op de tee van hole 13 stond, wist ik wat ik moest doen om de cut te halen: minimaal twee birdies slaan en de fouten van de kaart houden", vertelt Luiten op zijn eigen website. Hij begon echter met een bogey. "Dan wordt het een heel lastig verhaal."

Toch gaf de tweevoudig winnaar van het KLM Open zichzelf nog een goede kans na twee birdies op rij. Op de achttiende en laatste hole hoefde hij vervolgens nog maar één slag onder het baangemiddelde te blijven om de cut te halen.

"Toen mijn bal bijna bij de hole was, was ik zeker dat-ie ging vallen", herinnert Luiten zich. Toch ging zijn putt vanaf een meter of vijf er net niet in, terwijl zijn bal de hole wel toucheerde. "Vorig jaar viel alles mijn kant op, dit jaar viel het steeds net verkeerd."

Frustrerend

Luiten baalde flink van die misser. "Het missen van de cut is altijd teleurstellend, maar in Nederland wil ik natuurlijk extra graag goed spelen. Het was mooi om te zien dat er vanochtend vroeg in de regen toch heel wat mensen meeliepen om me te steunen."

De kampioen van 2013 en 2016 wil niet te lang stil blijven staan bij zijn vroege aftocht in Spijk. "Het is frustrerend, maar ik blijf heel hard werken en dan gaat het echt wel weer mijn kant op vallen. Ik moet de knop weer omzetten, analyseren wat er fout ging en werken aan mijn herstel."

"Je gaat soms zo'n moeilijke periode door, maar door hard te werken aan mijn spel moet het weer goed komen. Ik weet waar de fout in mijn spel zit, het heeft tijd nodig om dat eruit te halen."