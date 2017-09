Titelverdediger Luiten voortijdig uitgeschakeld bij golftoernooi KLM Open

Voor een verlengd verblijf op het Nederlandse toernooi uit de European Tour moest de 31-jarige Luiten een scorekaart van maximaal 142 slagen (par) inleveren, maar de tweevoudig winnaar kwam uit op 143. Dat was één slag te veel om de cut te halen.

De Zuid-Hollander wist zich na een teleurstellende openingsronde van 75 slagen (vier boven par) vrijdag nog wel enigszins te herstellen, maar dat bleek uiteindelijk net niet genoeg om de cut te halen.

Hij eindigde op 68 slagen, drie onder par. Op zijn allerlaatste hole had Luiten een birdie nodig om het toernooi te mogen vervolgen, maar zijn putt was niet nauwkeurig genoeg om over twee dagen op lever par te eindigen.

Luiten berustte in zijn uitschakeling. "De schade heb ik al opgelopen door die vier bogeys op de eerste vier holes in de eerste ronde en daarna was het vanaf de tee niet goed. Het viel gewoon niet mijn kant op. Ik moet de knop weer omzetten, analyseren wat er fout ging en werken aan het herstel."

"Je gaat soms zo’n moeilijke periode door, maar door hard te werken aan mijn spel moet het weer goedkomen. Ik weet waar de fout in mijn spel zit, het heeft tijd nodig om dat eruit te halen."

Lafeber

Ook voor Lafeber viel het doek na zijn tweede rondgang. De Nederlandse routinier (42), kampioen in 2003, kwam net als Luiten uit op 143 slagen, één boven par. De Brabander kende nog een veelbelovende start door op -3 te eindigen na zijn eerste achttien holes.

Die positieve score leverde hij op de eerste veertien holes van zijn tweede rondgang meteen al weer in. Op de voorlaatste hole sloeg Lafeber een bogey en dat wist hij niet meer goed te maken op de achttiende en laatste hole in het Gelderse Spijk.

Albertus

Drie Nederlanders weten zich wel verzekerd van een langer verblijf. Wil Besseling en Daan Huizing haalden de cut vrijdag al en staan op respectievelijk 139 en 140 slagen. Zaterdag kwam daar ook de 23-jarige Max Albertus bij. Hij kwam na twee rondes eveneens uit op 139, drie onder par.

De leiding wordt voorlopig gedeeld door de Fransman Joël Stalter en de Zweed Joakim Lagergren. Beiden hebben een totaalscore van 132 slagen, tien onder par, achter hun naam staan.

Door de invallende duisternis kon de tweede ronde zaterdag niet afgemaakt worden. Zaterdagochtend om 8.00 uur werd het spel hervat. Later op zaterdag beginnen de golfers die de cut gehaald hebben aan hun derde rondgang op The Dutch.