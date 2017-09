KLM Open stilgelegd vanwege invallende duisternis, Luiten herstelt zich

Minstens twee Nederlanders weten zich verzekerd van een vervolg in het toernooi. Wil Besseling en Daan Huizing voltooiden hun tweede ronde en staan op respectievelijk 139 (drie slagen onder het baangemiddelde) en 140 slagen.

Luiten staat na twaalf holes op twee slagen boven het baangemiddelde. Op de laatste zes holes moet hij zeker twee slagen goedmaken om de cut te halen. De Zuid-Hollander begon het toernooi, dat hij in 2013 en vorig jaar won, matig met een ronde van 75.

Maarten Lafeber kon zijn uitstekende start geen goed vervolg geven. De Eindhovenaar, die na de openingsronde gedeeld negende stond, legde vrijdag veertien holes af en staat op level par.

Albertus

De beste Nederlander in de voorlopige tussenstand is Max Albertus. De pas 23-jarige Brabander heeft na dertien holes in de tweede ronde een baangemiddelde van -4 achter zijn naam staan.

De leiding is voorlopig in handen Joël Stalter. De Fransman had voor zijn tweede ronde op The Dutch 67 slagen nodig. De eerste ronde noteerde hij een totaal van 65, waarmee hij nu op tien onder par staat.

Stalter heeft één slag voorsprong op Kiradech Aphibarnrat uit Thailand. De Duitser Sebastian Heisele is voorlopig derde, met twee slagen meer dan de klassementsleider.

Om 8.00 uur wordt de tweede ronde zaterdag hervat. Acht van de negentien Nederlandse golfers moeten hun tweede ronde nog afmaken.