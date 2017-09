Van Rijsselberghe na rustig jaar zonder verwachtingen naar WK

De mondiale titelstrijd begint maandag voor de kust van Enoshima. Eenmalig wereldkampioen Van Rijsselberghe is er al enige tijd aanwezig om het water te verkennen.

"Mijn voorbereiding met de mannen hier is weer als vanouds. Ik ben alleen wat later ingestapt. Het is goed om weer op het board te staan en te zien wat er een jaar na de Spelen gaande is", aldus de 28-jarige Texelaar, die er negen maanden tussenuit ging na zijn gouden race in Rio de Janeiro.

In mei maakte Van Rijsselberghe zijn rentree bij het EK in Marseille, waar hij in leidende positie de strijd staakte. Vervolgens pakte hij goud bij de Delta Lloyd Regatta voor de kust van Medemblik.

Bij het WK legt de Nederlandse windsurfer de lat niet al te hoog voor zichzelf. We gaan eens kijken wat voor vlees we in de kuip hebben", blikt hij vooruit. "Ik heb geen verwachtingen, wel hoop."

Zijn trainingsmaatje Kiran Badloe (23) verschijnt na een succesvol jaar met meer ambities in het water. "Ik wil hier in Japan een zo goed mogelijk WK varen, zonder fouten. En dan moet het resultaat wel goedkomen."

De Geus

Bij de vrouwen hoopt Lilian de Geus te kunnen pieken. Zij nam net als Van Rijsselberghe na de Zomerspelen bewust even afstand van het windsurfen. "Ik merkte dat ik dit nodig had. In deze periode heb ik wel veel aan mijn fysiek gewerkt en mijn studie bijna afgerond."

"Wij hebben het EK gebruikt om te kijken waar ik stond er waar wij afgelopen maanden nog aan moesten werken. Vanaf mei ben ik weer fulltime gaan trainen om op dit WK te kunnen pieken."

De Geus verwacht daarom resultaat in Japan. "Het is eigenlijk mijn enige piekevenement dit jaar. Het voelt geweldig om hier op het olympische water te varen. Zo kunnen we meteen kijken hoe we ervoor staan en waar we de komende drie jaar nog aan moeten werken. Het zal een mooie battle gaan worden."

Het WK begint maandag en wordt na twaalf races op zaterdag 23 september afgesloten met de medalrace.