Antidopingbureaus dringen aan op uitsluiting Rusland bij Winterspelen

De toonaangevende organisaties, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, vinden dat het IOC te passief is in de Russische dopingkwestie.

Vorig jaar schreef onderzoeker Richard McLaren in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerde doping.

IOC-voorzitter Thomas Bach liet weten dat Rusland er niet mee mag wegkomen en dat uiterlijk in oktober een straf volgt. Tijdens de Zomerspelen vorig jaar in Rio de Janeiro kwam het niet tot een algehele schorsing voor de Russen, omdat dat volgens Bach zou indruisen tegen de olympische waarden.

"Minder dan honderd van de potentiële duizend Russische dopingzaken zijn afgesloten", stellen de dopingwaakhonden in een gezamenlijke verklaring. "De inactiviteit van het IOC belemmert de schone atleten en de toekomst van de olympische beweging."

De instanties vergaderden deze week in Denver over wat zij noemen "de continue weigering van het IOC om Rusland verantwoordelijk te stellen voor een van 's werelds grootste dopingschandalen in de geschiedenis van de sport".

De Spelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari en duren tot 25 februari.