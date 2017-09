KLM Open stilgelegd vanwege hevige regenval, slecht begin Luiten

141 deelnemers hebben alle achttien holes afgewerkt. Negen spelers zijn nog niet klaar met de eerste ronde. "Het regent al heel lang en dat kan de baan niet aan. Hele stukken staan blank" vertelde toernooidirecteur Daan Slooter voor de camera van Ziggo Sport.

Door de vertraging is er kans dat de tweede ronde zaterdagochtend pas zal worden afgemaakt. De eerste ronde wordt vrijdag om 08.00 uur hervat.

Luiten moest donderdag al vroeg de baan op voor zijn eerste ronde. De 31-jarige Nederlander noteerde met zijn rondgang de slechtste openingsdag ooit voor een titelverdediger op het KLM Open. Luiten, die het toernooi ook won in 2013, staat voorlopig op de gedeelde 107e plek.

De Zuid-Hollander grossierde in bogeys. Hij sloeg er vier op de eerste vier holes, maar wist zich daarna enigszins te herstellen. Het lukte Nederlands beste golfer echter niet om zijn spel weer op de rit te krijgen op de door regen en wind geteisterde baan.

Lafeber

Maarten Lafeber deed het een stuk beter en staat met een ronde van 68 gedeeld vijfde. De 42-jarige Lafeber won het KLM Open in 2003. Het is zijn enige toernooizege op de Europese Tour. Enkele jaren geleden raakte hij zijn speelkaart voor het hoogste profniveau kwijt en sindsdien is de geboren Eindhovenaar actief op de Challenge Tour.

Lafeber kon goed overweg met de natte en winderige omstandigheden. Hij maakte zes birdies. Daar stond als enige grote misser een double bogey op hole 12 tegenover.

De Oostenrijker Bernd Wiesberger en de Engelsman Richard Finch voeren de stand aan met 66 slagen, 5 onder par.

"Ik moet zeggen dat ik sterk speelde", analyseerde Lafeber voor de camera van Ziggo Sport. "Dat geeft me een soort kickstart. Maar het is pas dag één natuurlijk. Ik bekijk alles van dag tot dag en alles wat ik goed doe, is heel mooi meegenomen."