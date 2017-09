Cleveland Indians evenaart stokoud honkbalrecord door 21e zege op rij

De Indians waren op het eigen Progressive Field met 5-3 te sterk voor de Tigers en staan daardoor op gelijke hoogte met de Chicago Cubs, dat in 1935 ook een zegereeks van 21 wedstrijden had.

Cleveland evenaarde dinsdag al het record in de American League, dat sinds 2002 met twintig overwinningen op rij op naam stond van Oakland Athletics.

San Francisco Giants won in 1916 volgens de officiële statistieken van de MLB 26 duels op rij, maar in die reeks zat een 1-1 gelijkspel tegen Pittsburgh, in een wedstrijd die door de regen niet afgespeeld kon worden.

"Ik denk dat mijn spelers hier wel van genieten", zei Indians-manager Terry Francona na de wedstrijd tegen de Tigers met een glimlach. "Dit is dan ook nogal speciaal."

Play-offs

Cleveland Indians verloor vorig jaar in de World Series, de finale van de grootste honkbalcompetitie ter wereld, van Chicago Cubs. De Indians wachten al sinds 1948 op een nieuwe titel.

Door de lange zegereeks staat de ploeg van manager Terry Francona dit jaar inmiddels op 90 overwinningen en 56 nederlagen. Met nog zestien wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen is 'The Tribe' bijna zeker van de play-offs, die op 3 oktober van start gaan.