IOC-leden stemmen unaniem voor Parijs 2024 en Los Angeles 2028

In juli werd al bekend dat de Spelen in 2024 in Parijs zullen plaatsvinden en in 2028 in Los Angeles. Beide steden waren als enige geïnteresseerd in de organisatie van het mondiale sportevenement in deze jaren.

De leden van het IOC moesten de Spelen van 2024 en 2028 alleen nog officieel toewijzen. Dat gebeurde woensdag tijdens het congres in de Peruaanse hoofdstad Lima. De ratificatie van de gaststeden was unaniem.

Het comité ging begin juli akkoord met het voorstel om twee Spelen tegelijk toe te wijzen, iets wat slechts één keer eerder is gebeurd. In 1921 bepaalde het IOC dat Parijs de Spelen van 1924 zou krijgen en Amsterdam die van 1928.

"Dit is een win-winsituatie voor Parijs, Los Angeles en de gehele olympische beweging", jubelde IOC-voorzitter Thomas Bach. "Het is bijna onmogelijk om een betere situatie te bedenken. Het is buitengewoon dat er de komende elf jaar stabiliteit is voor de Olympische Spelen en voor de sporters."

1,5 miljard euro

Los Angeles had zich ook kandidaat gesteld voor de organisatie van de Spelen van 2024, maar zegde het IOC in juli toe dat het vier jaar langer kan wachten. Daarvoor ontvangt de Amerikaanse stad een bedrag van 1,8 miljard dollar (omgerekend ruim 1,5 miljard euro).

Het IOC zou aanvankelijk in Lima alleen de Spelen van 2024 toewijzen. Het bestuur was echter dermate tevreden over de plannen van Parijs en Los Angeles, dat beide steden sowieso een keer de Zomerspelen zouden mogen organiseren. Alleen over de gewenste indeling voor 2024 en 2028 moest nog even worden onderhandeld.

Het is al de derde keer dat de Spelen in Parijs worden georganiseerd. De Franse stad huisvestte het evenement eerder in 1900 en 1924. Los Angeles trad op als gastheer in 1932 en 1984.

De eerstvolgende Zomerspelen worden in 2020 in het Japanse Tokio gehouden. De Winterspelen zijn volgend jaar in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, gevolgd door Peking in 2022.

Budget

Het budget voor Parijs 2024 bedraagt 6,8 miljard euro. Voor de Zomerspelen van 1992 (Barcelona), 2008 (Peking) en 2012 (Londen) voerde de Franse hoofdstad vergeefs campagne.

De Amerikanen werken voor de Spelen van 2028 met een relatief laag budget van circa 4,5 miljard euro. Het is onder meer de bedoeling dat de sporters op de campus van de universiteit van LA worden gehuisvest.

Nooit eerder in de historie heeft een stad zoveel voorbereidingstijd (elf jaar) gekregen voor de organisatie van de Olympische Spelen.