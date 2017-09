'IOC moet inzien dat het niet genoeg doet tegen corruptiecrisis'

"Onze geloofwaardigheid is ernstig aangetast. Iedere keer dat een ander IOC-lid betrokken is bij een potentiële schande lijden we meer gezichtsverlies", oordeelt de 75-jarige Canadees woensdag in gesprek met de BBC.

Pound luidt de noodklok nadat diverse IOC-leden in opspraak kwamen. Zo legde de van illegale tickethandel verdachte Patrick Hickey zondag zijn functie neer als lid van het hoogste bestuur.

Eerder dit jaar stapte onder anderen voormalig sprintkampioen Frankie Fredericks op omdat hij genoemd werd in een omkopingszaak. IOC-voorzitter Thomas Bach beloofde onlangs te zullen optreden tegen de corruptie, maar Pound ziet daar niets van terug.

"Waar slaat het op dat we geen actie ondernemen? We moeten inzien dat we er niet genoeg tegen doen", vindt de Canadees, die tussen 1999 en 2007 aan het hoofd van de WADA stond.

Onderzoek

Volgens Pound komen de leden van het IOC die in opspraak raakten er nu te gemakkelijk mee weg en brengt de organisatie zijn eigen geloofwaardigheid in gevaar door het gebrek aan daadkracht.

"Als je met je gedrag de IOC in diskrediet brengt, moet je op zijn minst worden onderworpen aan een grondig onderzoek en eventueel gestraft worden. Dat is nu niet gebeurd."

De zondag opgestapte Hickey benadrukte in zijn ontslagbrief niet voor het eerst zijn onschuld, maar gaf aan dat hij het IOC niet verder wil opzadelen met de affaire rond zijn persoon. Hij moet in november voor de rechter verschijnen.