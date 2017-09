LA Lakers gaat shirtnummers legende Bryant niet meer gebruiken

De nu 39-jarige Bryant speelde in totaal 20 jaar bij de Lakers en ontpopte zich tot topscorer aller tijden met 33.643 punten. In zijn laatste wedstrijd, op 13 april 2016, was de shooting guard goed voor zestig punten.

"Ik heb er altijd van gedroomd om mijn shirt in het Lakers-stadion te zien hangen. Dat het er zelfs twee zijn, had ik me nooit kunnen voorstellen. Dit is een grote eer", aldus een trotse Bryant op de site van zijn oude team.

Bryant is de tiende speler in de historie van de LA Lakers wiens shirt nooit meer wordt gebruikt. Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Gail Goodrich, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, James Worthy, Jerry West en Jamaal Wilkes gingen hem voor.

"De shirts van Kobe eindigen waar ze thuishoren, naast die van de beste spelers in de historie van de Lakers", zegt Lakers-eigenaar Jeanie Buss. "Niemand heeft ooit getwijfeld of deze dag zou komen, de vraag was alleen wanneer. Onze fans kunnen hun held weer eens eren en onze vijanden kunnen weer eens jaloers zijn op Bryant."

18 december

Bryant, die liefst achttien keer werd uitgeroepen tot NBA All Star, is de eerste speler die liefst twintig jaar op rij voor hetzelfde team heeft gespeeld. Hij hielp de Lakers aan vijf NBA-titels (2000, 2001, 2002, 2009 en 2010).

In 2008 werd Bryant uitgeroepen tot meest waardevolle speler in de NBA. Met zijn 33.643 punten neemt hij de derde plek in op de topscorerlijst aller tijden, achter Abdul-Jabbar (38.387) en Karl Malone (36.928).

De shirts van Bryant worden op maandag 18 december, in de rust van de wedstrijd tegen Golden State Warriors, tijdens een ceremonie bij de negen andere tenues gehangen.