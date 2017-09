Indians evenaren beroemd naoorlogs MLB-record door lange zegereeks

De Indians waren in het eigen Progressive Field met 2-0 te sterk voor Detroit Tigers. Daardoor staat Cleveland op gelijke hoogte met Oakland Athletics, dat in 2002 ook twintig overwinningen op rij boekte.

Beide clubs delen nu het record voor de langste zegereeks in de American League en de langste zegereeks sinds de MLB in 1961 voor het eerst uit meer dan zestien teams ging bestaan.

Als de Indians woensdag opnieuw weten te winnen van de Tigers, dan evenaren ze het algehele MLB-record van Chicago Cubs, dat in 1935 21 keer op rij wist te winnen.

Moneyball

Het Oakland Athletics-team van 2002 is een van de meest beroemde uit de geschiedenis van de MLB, hoewel de ploeg uiteindelijk niet de titel wist te winnen,

De Athletics eindigden vijftien jaar geleden ondanks een relatief zeer beperkt budget met 103 zeges tegenover maar 59 nederlagen in het reguliere seizoen.

De zeer verrassende prestaties van de club van technisch directeur Billy Beane leverden in 2003 de bestseller Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game op. Auteur Michael Lewis mocht de Athletics in 2002 het hele seizoen van dichtbij volgen. In 2011 werd het boek verfilmd met Brad Pitt in de hoofdrol.

Play-offs

Cleveland Indians verloor vorig jaar in de World Series, de finale van de grootste honkbalcompetitie ter wereld, van Chicago Cubs. De Indians wachten al sinds 1948 op een nieuwe titel.

Door de lange zegereeks staat de ploeg van manager Terry Francona dit jaar inmiddels op 89 overwinningen en 56 nederlagen. Met nog zeventien wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen is 'The Tribe' bijna zeker van de play-offs, die op 3 oktober van start gaan.