'Van Gerwen ondanks rustperiode topfavoriet bij Champions League of Darts'

"Dat boeit die jongen niet. Hij barst van het zelfvertrouwen", aldus de analist in gesprek met NUsport.

"Hij denkt niet eens na over verliezen. Hij heeft nu wat Raymond van Barneveld in het verleden had. Na een paar weken niks te hebben gedaan je pijltjes weer oppakken en bij de derde beurt een 180 gooien."

Van Gerwen verloor eind juli in de kwartfinales van de World Matchplay van de latere winnaar Phil Taylor, waarna hij pas begin september bij de Dutch Darts Masters zijn rentree maakte. Hij pakte wel gelijk de titel in Maastricht en was nadien ook de sterkste op de German Darts Grand Prix.

De Champions League of Darts is het eerste grote toernooi na de World Matchplay. Vorig jaar verloor Van Gerwen in de finale in de Motorpoint Arena in Cardiff van Taylor, die volgens Stompé weer in staat is om met de beker naar huis te gaan.

"We moeten niet vergeten dat dit toernooi op de BBC wordt uitgezonden en het daarom superbelangrijk is om mee te doen, want de BBC trekt natuurlijk veel meer kijkcijfers dan Sky Sports. Taylor had dat vorig jaar wel in de gaten en dat was ook precies de reden waarom hij won. Wat dat betreft is het nog steeds wel een egotrippertje."

Schandalig

Taylor liet zich vier weken geleden bij de Auckland Masters niet voor de eerste keer dit jaar van zijn slechtste kant zien. De 57-jarige Engelsman probeerde in de halve eindstrijd zijn 35 jaar jongere tegenstander Corey Cadby uit zijn spel te halen door de Australiër na te doen op het podium. Taylor slaagde uiteindelijk niet in zijn opzet, want Cadby zegevierde knap met 11-8.

"Taylor stond Cadby compleet belachelijk te maken, terwijl hij eigenlijk door hem werd gesloopt. Het was echt schandalig", vindt Stompé. "Cadby had zijn handdoek op het tafeltje liggen en Taylor veegde daar gewoon zijn reet mee af. Vreselijk die man. Dat heb ik altijd al gevonden. Maar goed, het zij zo."

De oud-prof vindt het gedrag van Taylor ook nergens voor nodig. "Als speler heb ik ongelooflijk veel respect voor hem. Er is nooit een betere geweest. Al die jaren heeft hij zich netjes ingehouden en riep hij nooit wat over de tegenstander. Doe dat dan ook niet in je laatste jaar. Hij zet zichzelf hiermee voor joker en maakt van zijn eigen afscheid een lachertje."

Van Barneveld

Stompé verwacht dit weekend ook veel van Van Barneveld, al dateert de laatste aansprekende toernooizege van de 50-jarige Hagenaar van 2015. "Ik denk dat Van Barneveld op een goede dag in staat is om van iedereen te winnen. De Champions League of Darts duurt maar twee dagen, dus ik zou niet weten waarom hij niet kan winnen in Cardiff."

Wel is Stompé van mening dat Van Barneveld momenteel wat in zijn spel mist. "Hij laat niet meer de winnaarsmentaliteit zien die hij in zijn goede dagen had. De vele nederlagen tegen Taylor na zijn succesvolle WK-debuut bij de PDC hebben ontzettend veel schade bij hem aangericht. Hij voelt zich niet meer de beste, dus speelt hij ook niet meer met die overtuiging. Maar ik weet zeker dat het er nog wel in zit bij hem."

Van Gerwen, Taylor en Van Barneveld zitten samen met Adrian Lewis in groep A. Gary Anderson, Peter Wright, Dave Chisnall en Mensur Suljovic kruisen de degens in groep B. De twee beste van elke poule gaan door naar de knock-outfase. Voor de winnaar ligt er een cheque van 100.000 pond klaar.