Handbalsters zonder zwangere Visser op WK in december

Visser was vanwege een knieblessure al niet opgenomen in de selectie van bondscoach Helle Thomsen voor een trainingsstage later in september op Papendal.

Die stage is ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (27 september) en Kosovo (1 oktober). Onder anderen vedette Estavana Polman, die net een zwangerschap achter de rug heeft, ontbreekt daar ook.

Hongarije is de derde tegenstander van Nederland in de kwalificatiegroep voor het eindtoernooi van volgend jaar in Frankrijk. De beste twee landen in de poule plaatsen zich voor het EK.

WK

Op het WK in december neemt Nederland het in de poulefase op tegen Duitsland, Servië, Zuid-Korea, Kameroen en China. Bij het vorige WK, in 2015, reikte Oranje tot de finale, waarin werd verloren van Noorwegen.

Ook vorig jaar bij het EK in Zweden moest Nederland genoegen nemen met de zilveren medaille, nadat de Noorse vrouwen wederom te sterk bleken. De finaleplaats leverde een rechtstreeks ticket op voor het WK in Duitsland.