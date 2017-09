Bach zegt dat Spelen niet in gevaar zijn ondanks crisis in Noord-Korea

"We staan in contact met alle betrokken landen. In de gesprekken met alle belangrijke personen in de verschillende regeringen bestaat er geen twijfel over de Winterspelen van 2018'', aldus Bach maandag (plaatselijke tijd) tijdens een bijeenkomst in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Bach zei dat hij hoopt op een diplomatieke oplossing van de crisis voordat de Spelen op 9 februari volgend jaar beginnen. Ook liet hij weten dat de deur open staat voor sporters uit Noord-Korea en dat het IOC bereid is hen te ondersteunen tijdens het kwalificeren.

"Alle landen zijn welkom op de Spelen. Dat zullen we altijd benadrukken. We volgen de Noord-Koreaanse atleten die deelnemen aan kwalificatiewedstrijden. We hebben het Nationaal Olympisch Comité aangeboden om deze sporters te ondersteunen wanneer dat nodig is."

Noord-Korea kwam begin deze maand voor de zoveelste keer in opspraak, nadat het communistische land een kernproef had gehouden met een waterstofbom. Naar aanleiding daarvan stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties maandag unaniem in met nieuwe sancties tegen Noord-Korea.