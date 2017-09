Titelverdediger Luiten baalt van gebrek aan vorm richting KLM Open

De 31-jarige Nederlander was vorig jaar knap de beste op The Dutch in Spijk en won de KLM Open ook in 2013 al eens, maar vindt dat er tijdens de komende editie niet te veel van hem verwacht moet worden.

"Dat ik vorig jaar gewonnen heb is drukverhogend. Natuurlijk hoop ik dat ik opnieuw kan winnen, maar dat is zó moeilijk. Ik moet me eerst maar eens in die positie zien te spelen", zei Luiten maandag bij Peptalk op Ziggo Sport.

Op de European Masters in Zwitserland, zijn laatste toernooi richting de KLM Open, eindigde Luiten zondag tot zijn teleurstelling als dertigste. Het was niet zijn eerste tegenvaller van 2017. De zevende plaats in het Lyoness Open is tot dusver zijn beste resultaat.

"Dit seizoen is heel matig, zeker na mijn sterke vorige jaar. Ik ben maar één keer in de top tien geëindigd. De vorm is er steeds net niet. Mijn derde ronde in Zwitserland was heel matig."

Mental coach

In de zoektocht naar een betere vorm nam Luiten, die is afgezakt naar de 91e plaats op de wereldranglijst, dit jaar voor onbepaalde tijd afscheid van de mental coach die hem begeleidde.

"Ik ben bezig met het zoeken van een verklaring. Soms loopt het gewoon even niet. Ik kijk naar het technische, fysieke en mentale gedeelte en ben nu even gestopt met mijn coach. Tot het einde van dit jaar wil ik rust creëren", aldus de geboren Bleiswijker.

"Soms moet je jezelf een prikkel geven. Ik zie in de trainingen dat het al de goede kant op gaat en het is nu zaak om het vier dagen lang vol te houden op een toernooi."

De KLM Open duurt van donderdag tot en met zondag. Naast Luiten doen Europese toppers als Padraig Harrington, Lee Westwood, Andy Sullivan, Chris Wood en Bernd Wiesberger mee. Publiekstrekker Ernie Els meldde zich af.