Van der Mark vervangt Rossi in MotoGP-race in Aragon

Dat maakt Yamaha, het team van Rossi, maandag bekend. De 24-jarige Van der Mark, die voor de Japanse fabrikant actief is in het WK Superbike, wordt de eerste Nederlander in de MotoGP sinds Jurgen van den Goorbergh in 2005 twee races inviel voor Honda.

"Ik ben blij met de kans om in Aragon voor Yamaha te rijden", zegt Van der Mark in een eerste reactie. "Ik heb nog nooit op een MotoGP-motor gereden, dus het zal een compleet nieuwe ervaring voor me worden."

"Ik ben zeer benieuwd hoe het is om op zo'n machine te rijden. Ik besef dat het niet makkelijk zal worden om zonder testsessie direct te beginnen met een officiële trainingssessie. Maar ik ben Yamaha heel dankbaar voor de kans, het zal een heel leerzame ervaring worden."

Teambaas Lin Jarvis denkt dat Van der Mark "alle capaciteiten en ervaring heeft om het goed te doen. We zullen hem alle steun geven."

Beenbreuk

Rossi is voorlopig uit de roulatie door een dubbele beenbreuk. De negenvoudig wereldkampioen liep die blessure op bij een ongeluk tijdens een trainingsrit op een crossmotor vlak bij zijn huis in het Italiaanse Tavullia.

Vorige week verliet de 38-jarige Rossi het ziekenhuis. Volgens Yamaha zal 'The Doctor' waarschijnlijk niet kunnen racen voor de Grand Prix van Japan op 15 oktober. Dat is de race na de GP in Aragon.

Teambaas Jarvis zei zaterdag al dat hij zou kiezen uit vier kandidaten. De andere drie waren de twee Japanse testrijders Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane en de Brit Alex Lowes, die net als Zuid-Hollander Van der Mark uitkomt in het WK Superbike.

Afgelopen weekeinde riep Yamaha voor de Grand Prix van San Marino geen vervanger op voor Rossi. Voor de volgende race in het Spaanse Aragon is de renstal verplicht weer twee coureurs in te zetten.

Bendsneyder

Bo Bendsneyder is de enige Nederlandse motorcoureur die dit seizoen vast in actie komt bij de wereldkampioenschappen wegrace.

De 18-jarige Rotterdammer is bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3 en zal volgend jaar promoveren naar de Moto2.