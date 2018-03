Schippers had problemen met motivatie na teleurstellende Spelen

De 24-jarige atlete moest op de 200 meter genoegen nemen met zilver en kwam op het koninginnennummer, de 100 meter, zelfs niet verder dan de vijfde plaats. Dat leidde tot grote teleurstelling bij Schippers.

"Na de Spelen heb ik mezelf natuurlijk wel afgevraagd waarom ik het nog deed", beaamt ze zaterdag in de Volkskrant. "Is het leuk? Nee. Waarom doe ik het dan? Geen idee. Zoek het allemaal maar uit. Maar toen was ik moe en dwars, zat ik niet goed in mijn vel."

Schippers was direct na haar tweede plek in Rio ontgoocheld en reageerde haar frustraties zichtbaar af door onder meer met haar schoenen te gooien. "Op dat soort momenten ben ik ook explosief, ja", erkent de wereldkampioene. "Na de finish had ik een soort black-out. Er is geen moment om eerst even tot jezelf te komen. Terwijl: ik wilde alleen maar wég."

"Alles wat geen goud was, zou een teleurstelling zijn voor de buitenwereld. Ergens is dat best gek. Het is veel te veel geweest", zegt Schippers, die haar beide races nog nooit teruggezien heeft. "In tv-programma's kwamen er weleens stukjes voorbij, maar zelf kijk ik er niet meer naar. Ik weet hoe het is gegaan."

Overbelast

Na het voorbije atletiekseizoen liet de Europees kampioene op de 100 meter weten dat ze overbelast was na een bijzonder zwaar jaar. In november was ze na zes weken vakantie naar eigen zeggen weer helemaal fris in haar hoofd.

Eerder deze maand imponeerde Schippers bij de start van het outdoorseizoen. Zo klokte ze bij de Bryan Clay Invitational in Californië de beste mondiale tijd van 2017 op zowel de 100 als de 200 meter. Ze bleef met 10,95 seconden maar nipt boven haar persoonlijk record op de 100 meter (10,81).

In juni geeft de Utrechtse acte de présence bij de FBK Games in Hengelo. De Nederlandse atlete van het jaar deed vorige maand niet mee aan de EK indoor in Belgrado.