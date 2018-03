Nike ontkent hinderen van dopingonderzoek naar coach van Hassan

Het Duitse magazine Der Spiegel beweerde zaterdag op basis van een gelekt rapport uit maart 2016 dat Salazar weigerde e-mails en documenten vrij te geven waarin het woord testosteron voorkwam.

De oud-marathontopper beweerde dat die documenten toebehoorden aan Nike. Het Amerikaanse sportmerk zou daarop "onredelijke geheimhoudingsvoorwaarden" hebben geëist, aldus advocaat William Bock van USADA.

"Als we hiermee akkoord gaan, krijgt Nike eenzijdige controle over mogelijk belastende documenten en wordt het onderzoek van Usada op talloze manieren vertraagd of gehinderd", liet de advocaat aan Nike weten.

Portland

Nike geeft op zijn trainingscomplex in Portland onderdak aan Salazar en zijn topatleten, van wie Mo Farah, Galen Rupp en Matthew Centrowitz de bekendste namen zijn. Hassan is deze winter aangesloten.

USADA onderzoek Salazar omdat hij een "obsessie zou hebben voor de testosteronwaarden van zijn atleten''. Het rapport uit 2016 over zijn vermeende omstreden werkwijze lekte vorige week uit via The Sunday Times. Daaruit kwam naar voren dat Salazar ''onaanvaardbare gezondheidsrisico's'' heeft genomen met zijn atleten.

USADA zou ook beschikken over verdachte testresultaten van langeafstandtopper Rupp en Centrowitz, de olympisch kampioen 1500 meter.

Woordvoerder

Een woordvoerder van Nike laat in een reactie aan The Guardian weten dat het Amerikaanse bedrijf "niet heeft geprobeerd om het onderzoek te hinderen".

"Nike vroeg om geheimhoudingsvoorwaarden, omdat het verzoek van USADA zo uitgebreid en omvangrijk was dat we bij een antwoord documenten zouden toevoegen die gevoelige, irrelevante en soms heel persoonlijke informatie zouden bevatten over de Nike-atleten."

Volgens de zegsman heeft Nike bovendien duizenden pagina's naar USADA verstuurd, "hoewel USADA juridisch niet het recht heeft om ons om die documenten te vragen. Nike is bovendien nooit geïnformeerd over de precieze aard van het onderzoek."

"Nike heeft toch meegewerkt omdat we heel erg geloven in schone sport en omdat we het gebruik van doping niet tolereren."