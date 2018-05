James klimt naar achtste plaats op topscorerslijst aller tijden NBA

De sterspeler van Cleveland Cavaliers was in het duel met Milwaukee Bucks (114-108 zege) goed voor 34 punten en passeerde daarmee Moses Malone. LeBron James maakte tot dusver 27.442 punten in zijn carrière.

De 31-jarige Amerikaan was tegen Milwaukee Bucks bovendien verantwoordelijk voor een belangrijke driepunter in de extra tijd.

Daardoor boekte de koploper van de Eastern Conference de twintigste overwinning van het seizoen. Kyrie Irving bracht namens Cleveland Cavaliers 28 punten op zijn naam.

James ging eerder dit seizoen al Hakeem Olajuwon en Elvin Hayes voorbij op de eeuwige puntenranglijst van de NBA. De nummer zeven op de lijst is zijn voormalig teamgenoot Shaquille O'Neal met 28.596 punten. Kareem Abdul-Jabbar staat eerste met 38.387 punten.

Warriors

Golden State Warriors blijft lijstaanvoerder van de Western Conference. De kampioen van 2015 versloeg ook Utah Jazz met groot verschil (104-74). Stephen Curry tekende voor 25 punten. Kevin Durant maakte 22 punten.

De Warriors vierden de 25e zege van het seizoen, tegenover slechts vier nederlagen. De ploeg uit Oakland heeft nu de laatste zeven thuisduels met Utah Jazz gewonnen.

DeMarcus Cousins vertolkte een hoofdrol in het duel van Sacramento Kings tegen Portland Trail Blazers (126-121). Hij maakte maar liefst 55 punten voor de winnende ploeg. Dat is de op een na hoogste score van het huidige NBA-seizoen. Warriors-guard Klay Thompson was eerder deze maand tegen de Indiana Pacers goed voor 60 punten.

De flamboyante Cousins beleefde sowieso een bijzondere dag, want enkele uren voor het duel met de Trail Blazers kreeg hij van de Kings een boete van 50.000 dollar (48.000 euro) omdat hij vorige week in de kleedkamer een columnist van de lokale krant Sacramento Bee had uitgescholden.

Cousins werd bovendien aan het eind van de wedstrijd tegen de Trail Blazers van het veld gestuurd omdat hij zijn mondbeschermer naar de bank van de tegenstander zou hebben gegooid, maar de scheidsrechters draaiden die beslissing om toen de center al op weg was naar de kleedkamer.