Kromowidjojo wint 100 meter vrij in Vichy

De olympisch kampioene op het koninginnennummer had amper concurrentie en tikte als eerste aan in 53,54 seconden. Daarmee was Kromowidjojo wel bijna anderhalve seconde langzamer dan Cate Campbell, de Australische die zaterdag in Brisbane het zeven jaar oude wereldrecord aanscherpte tot 52,06.

De 25-jarige Groningse bleef in Vichy ook ver verwijderd van haar beste tijd van dit seizoen, onlangs gezwommen in Rome. Toen zette Kromowidjojo 53,14 neer op de 100 vrij.

In Vichy won ze met 53,54, gevolgd door de Française Charlotte Bonnet (54,23). Maud van der Meer werd in de finale vierde in 54,93, gevolgd door Marrit Steenbergen (55,02) en Inge Dekker (55,49).

Verlinden

Joeri Verlinden werd derde op de 100 vlinder in 53,39, Sebastiaan Verschuren moest op de 200 vrij genoegen nemen met de zevende plek. De Europees kampioen van Londen eindigde met 1.49,98 nog achter Kyle Stolk, die een fractie sneller was (1.48,96). Maarten Brzoskowski tikte als laatste aan (1.49,84).

In Glasgow deed Joost Reijns een laatste poging zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar zonder succes. Reijns klokte de vierde tijd in de finale van de 200 vrij (1.50,21). Hij was aanzienlijk langzamer dan Ben Schwietert, die als tweede eindigde in een persoonlijk record van 1.49,47.

De 19-jarige Schwietert lijkt zich te kunnen opmaken voor de Spelen, als vijfde lid van de estafetteploeg op de 4x200 meter.