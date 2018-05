Grol denkt dat heel veel mensen hem al hadden afgeschreven

"Ik kampte met veel blessures vorig jaar, dan gaat het geloof toch een beetje weg. Ik had veel stress", meldde de 31-jarige Groninger in gesprek met de NOS na zijn triomf in de finale tegen de Belg Toma Nikiforov.

"Er zat best veel spanning op. Ik had vandaag ook een rotloting. In de tweede ronde kwam ik een levensgevaarlijke gozer tegen. Ik bekeek het potje voor potje."

Met zijn derde eindzege op de EK stelde Grol zich eens te meer kandidaat voor een olympische medaille.

"Heel veel mensen hadden me al afgeschreven, maar ik wist dat ik op elk groot toernooi voor goud kan gaan als ik maar fit ben."

Rust

In de aanloop naar de Spelen in Rio zal de drievoudig Europees kampioen niet meer in actie komen op een toernooi.

"Ik neem eerst een paar weken rust en laat kleine dingen herstellen. Daarna ga ik fris toewerken naar Rio. Met dit toernooi in mijn hoofd zal ik afreizen naar de Spelen."