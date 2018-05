Warriors vernederen Spurs in NBA-topper

De confrontatie tussen de enige twee teams die dit seizoen minder dan tien keer verloren resulteerde in een eclatante 120-90 overwinning voor de thuisploeg.

In het eerste kwart hielden de Spurs de schade nog enigszins beperkt, maar daarna was er geen kruid gewassen tegen de Warriors, die in Stephen Curry (37 punten) hun meest productieve speler kenden.

In totaal eindigden zes spelers van de titelverdediger in de dubbele cijfers, twee keer zoveel als bij de Spurs, waar Kawhi Leonard met zestien punten het grootste aandeel in de score had.

Met een balans van 41 zeges en vier nederlagen voeren de Warriors de ranglijst in de Western Conference zeer overtuigend aan. De Spurs volgen nu met 38-7.

Cleveland Cavaliers

De Cleveland Cavaliers, de koploper in de Eastern Conference, gingen al twaalf keer onderuit.

De formatie van LeBron James kwam maandag wel tot een zege, hetgeen ten koste ging van de Minnesota Timberwolves: 114-107.

Het betekende de eerste winstpartij van de Cavaliers sinds de aanstelling van coach Tyronn Lue, die afgelopen week de ontslagen David Blatt opvolgde.

James, die 25 punten maakte, was heel blij voor Lue. "Voor iedereen is een eerste zege heel speciaal, of je nu als speler of als coach een rookie bent. Zoiets blijft je altijd bij."