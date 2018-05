Bouwmeester begint sterk aan WK in Oman

In de eerste race in haar groep werd de regerend wereldkampioene tweede, in de tweede race moest ze genoegen nemen met een zevende plaats.

Daardoor staat Bouwmeester in punten gelijk met de Deense Anne-Marie Rindom en de Israëlische Oren Jacob. Rindom won echter de eerste race in één van de groepen en staat op basis daarvan op de eerste plaats.

Maxime Jonker staat na twee races dertiende, Daphne van der Vaart bezet de 43e plek. De Amerikaanse Paige Reiley, die meer dan een jaar revalideerde na een zwaar fietsongeluk, leverde een opvallende prestatie.

Ze won de eerste race in haar groep en leek op weg naar een stunt. Een veertigste plaats in de tweede race was echter een streep door haar rekening.

Bekkering en Duetz

Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn bij de WK in de 49er-FX in Argentinië naar de tiende plaats gestegen. Het Nederlandse duo bereikte die positie dankzij een zevende en negende plek in de races voor de kust van Buenos Aires.

Nina Keijzer en Claire Blom klommen na hun veertiende en negende plek in de dagregatta's naar de achttiende plaats.

Voor Keijzer en Blom is het toernooi ook nog van olympisch belang. Het koppel heeft al wel de Nederlandse selectiestrijd voor Rio 2016 gewonnen, maar moet op het WK bij de eerste zeven landen in het geschoonde eindklassement eindigen.

De Deensen Ida Nielsen en Marie Olsen voeren na twaalf races het klassement aan.