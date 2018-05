Badmintonner Pang stopt met spelen op allerhoogste niveau

"Ik heb afscheid genomen van het spelen op het allerhoogste niveau'', lichtte de Utrechter donderdag toe. Pang was de afgelopen zeven jaar Nederlands kampioen.

Bondscoach Rune Massing meldde woensdag kort voor vertrek niets meer te hebben gehoord van zijn pupil sinds diens afzegging voor de Europese Spelen in juni in Bakoe. "Eric heeft eerder al aangegeven het niet meer te kunnen opbrengen'', aldus Massing.

"Vorig jaar heeft hij eindelijk laten zien wat hij in huis had. Daar is keihard naartoe gewerkt. Om in de race te blijven voor de Spelen moet je echter vaker goed presteren.''

Pang is duidelijk: "De Spelen heb ik uit mijn hoofd gezet.'' Hij gaat verder als speler bij Almere waar hij ook een trainingsgroep opzet.

Begeleiden

Pang (33) was na zijn sterke optreden op het WK in Kopenhagen al begonnen met het begeleiden van badmintonners. "Dat beviel me goed, maar het was steeds moeilijker te combineren met het trainen met de nationale selectie en de internationale wedstrijdkalender."

"Daarbij weet ik wat ik voor dat WK heb moeten laten. Ik ga zeker nog wat internationale toernooien spelen. Ik weet dat ik het niveau van vorig jaar nog kan halen, maar niet over een langere periode. Dat is een fysiek verhaal, ik word ouder, maar ook een mentale kwestie. Wil je in de top actief zijn moet je er fulltime mee bezig zijn.''

Pang reikte in zijn loopbaan tot de 22e plaats op de wereldranglijst. Inmiddels is hij afgezakt naar plaats 57.