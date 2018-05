Wereldkampioen Heiner blijft in race voor olympisch ticket

De regerend wereldkampioen is tijdens de jaarlijkse strijd om de Sofia Cup voor de kust van Mallorca erin geslaagd om zijn rivaal Rutger van Schaardenburg onder zich te houden.

Dat betekent dat beide zeilers een nieuw Nederlands selectietraject ingaan, waarbij de opgetelde resultaten van het komende EK en WK dit jaar de doorslag zullen geven.

Heiner begint zaterdag aan de afsluitende medalrace als nummer twee. Hij moet in de finale, met dubbele punten, elf punten goedmaken op de Duitser Philipp Buhl. Van Schaardenburg staat op de zevende plaats en kan Heiner in punten niet meer achterhalen.

Heiner reageerde opgetogen op zijn succesvolle missie op het water bij het Spaanse eiland. "Het eerste doel is bereikt. De selectiestrijd in de Laserklasse ligt weer helemaal open. Ik heb het nu eindelijk zelf in handen. Nu nog proberen hier op het podium te eindigen.''

Bekkering en Duetz

In de 49erFX-klasse is de spanning in het Nederlandse kamp hoog opgelopen. Annemiek Bekkering en Annette Duetz klommen vrijdag naar de derde plaats. Hun olympische rivalen Nina Keijzer en Claire Blom zijn op de twaalfde plaats klaar op Mallorca.

Bekkering en Duetz moeten zaterdag na de medalrace bij de eerste vier staan om de olympische selectiewedstrijd winnend af te sluiten.

Ook de windsurfers Lilian de Geus en Kiran Badloe (beiden tweede in het klassement) en de Nacra17-zeilers Renée Groeneveld en Steven Krol (derde) hebben zaterdag prima medaillekansen.