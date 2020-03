LONDEN - De Franse handballers kunnen zondag hun olympische titel prolongeren. Het team, dat ook wereldkampioen is, rekende vrijdagavond in de halve finale af met Kroatië: 25-22.

In de finale is Zweden de tegenstander. De Scandinavische ploeg won in de andere halve finale met 27-26 van Hongarije.

Frankrijk leunde sterk op zijn doelman Thierry Omeyer. Hij was een plaag voor de Kroaten, want ze kregen de bal maar niet langs hem.

''Altijd als wij tegen Frankrijk spelen, staat Omeyer op zijn allerbest te keepen'', mopperde de Hongaarse speler Manuel Strlek.