Nederlanders hebben weinig vrij beschikbaar spaargeld

Door de bank genomen hebben mensen hier bijna 22.000 euro aan spaargeld op hun bankrekening. Dat is iets minder dan gemiddeld in de eurozone en bijvoorbeeld bijna 10.000 euro minder dan in België het geval is. Circa een vijfde van de Nederlanders heeft overigens helemaal geen spaargeld achter de hand.

Nederlanders hebben wel relatief veel vermogen, maar dit zit voornamelijk vast in pensioenen en huizen. Pensioenafdrachten en hoge woonlasten maken het lastig om een spaarpot aan te vullen.

Belangrijk

Toch is zelf sparen belangrijk, zegt Rabobank. Spaargeld kan bijvoorbeeld helpen bij het opvangen van financiële schokken, het bekostigen van studies of het verduurzamen van een eigen huis. Tegenwoordig is bovendien meer eigen geld nodig om een huis te kopen.

''Economisch gezien is het niet wenselijk dat Nederlandse huishoudens gezamenlijk nog meer gaan sparen dan ze nu al doen'', aldus de economen. Maar een hoger bedrag aan vrij opneembaar geld zou volgens hen wel handig zijn.

Afstemmen

Ze pleiten ervoor verschillende vormen van vermogensopbouw beter op elkaar af te stemmen. Daarbij zou het helpen als er persoonlijke pensioenpotten worden ingevoerd.

Afspraken over een nieuw pensioenstelsel zouden dit mogelijk kunnen maken. In politiek Den Haag is de discussie over een grote hervorming nog altijd niet afgerond.