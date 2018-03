Meer kinderen krijgen zakgeld op bankrekening gestort

Kinderen uit groep 7 en 8 krijgen daarbij het vaakst het geld op de rekening, blijkt donderdag uit een publicatie van Wijzer in geldzaken.

De organisatie voerde de meting uit onder 1.073 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. Ruim acht op de tien kinderen krijgen zakgeld. Bijna drie kwart van de kinderen bewaart het geld in een spaarpot en 45 procent van de kinderen bewaart het geld op de bank.

Naarmate kinderen ouder worden, bewaren zij hun geld minder vaak in een spaarpot en vaker op de bank. Ruim drie kwart van de kinderen laat weten een eigen bankrekening te hebben.

Ruim vier op de tien kinderen met een bankrekening hebben daar een bankpas voor. Het percentage kinderen met een eigen pas is tevens gestegen van 37 procent in 2016 naar 44 procent in 2018.

Klusjes

Kinderen uit groep 5 ontvangen gemiddeld 6,80 euro per maand, terwijl kinderen uit groep 8 gemiddeld 11,10 euro per maand krijgen.

Zakgeld is niet de enige inkomstenbron voor kinderen. De helft van de kinderen krijgt weleens geld door klusjes te doen, zoals de hond uitlaten, boodschappen doen en de auto schoonmaken. Een vijfde van hen doet dit minimaal één keer per week. Kinderen uit groep 5 ontvangen gemiddeld 1,60 euro per klusje, terwijl kinderen uit groep 8 gemiddeld 2,70 euro per klusje ontvangen.

Zelf uitgeven

De helft van de kinderen mag vaak tot altijd zelf beslissen waar ze hun eigen geld aan uitgeven. Verreweg de meeste kinderen zeggen speelgoed te kopen van het eigen geld.

Kinderen uit groep 7 en 8 geven in vergelijking met kinderen uit groep 5 en 6 minder vaak geld uit aan speelgoed en vaker aan computerspellen, boeken, tijdschriften, cadeautjes, spullen om zichzelf mooi te maken, sport, hobbyspullen, kleren, schoenen en hun mobiele telefoon.

Invloed

Kinderen worden naar eigen zeggen het meest beïnvloed in hun koopgedrag door vrienden. Drie op de tien kinderen zeggen dat het vaak voorkomt dat zij iets willen hebben omdat vrienden het ook hebben.

Ook heeft reclame naar eigen zeggen grote invloed op hun koopgedrag. Het percentage daalde in de periode van 2016 naar 2018 wel van 31 naar 26 procent. Verder stelt één op de zes kinderen dat ze weleens iets willen kopen omdat ze het in een vlog hebben gezien.

Drie kwart van de kinderen is verder van mening goed met geld te kunnen omgaan. De helft van de kinderen heeft echter weleens iets gekocht waar hij of zij later spijt van kreeg.