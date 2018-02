Fiscus zoekt zwartspaarders bij Zwitserse bank Julius Baer

De fiscus wil inzicht krijgen in mogelijke belastingontwijking en het mogelijk verhullen van vermogen in het buitenland. De Belastingdienst zegt niet te weten over hoeveel mensen het gaat of om welke bedragen.

Het is vergelijkbaar met eerdere verzoeken aan de Zwitserse autoriteiten, aldus een woordvoerder na berichtgeving door De Telegraaf.

De zogenoemde inkeerregeling voor buitenlands vermogen is per 2018 komen te vervallen. Voortaan wordt voor verzwegen vermogen in het buitenland altijd een boete van 300 procent uitgedeeld, ongeacht hoe lang dit geleden is.

Met de regeling konden zwartspaarders geen of een lagere boete krijgen als zij hun verzwegen vermogen alsnog binnen twee jaar zelf hadden opgegeven.

Een woordvoerder van de Belastingdienst benadrukt dat zwartspaarders hun tegoeden nog wel kunnen opgeven in de belastingaangiftes voor de jaren 2016 en 2017.

Dit gaat overigens niet op als de Belastingdienst de persoon in kwestie al in het vizier heeft.