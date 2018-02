VEB daagt meubelgigant Steinhoff voor rechter om fraude

Steinhoff, dat statutair is gevestigd in Amsterdam, heeft beleggers onjuiste en misleidende informatie verstrekt in tenminste twee jaarrekeningen, aldus de VEB in een vrijdag gepubliceerd bericht.

Beleggers zouden hierdoor tegen een te hoge beurskoers aandelen van het bedrijf hebben gekocht. Sinds het bekendmaken van de onregelmatigheden in de boekhouding van het bedrijf is de beurskoers met 90 procent gedaald. Voor beleggers betekent dit een schade van omgerekend enkele miljarden euro's.

De VEB verzoekt de rechtbank te verklaren dat Steinhoff onjuiste en misleidende mededelingen heeft gedaan in de jaarrekeningen over 2015 en 2016, de prospectussen die zijn gepubliceerd in aanloop naar de beursnotering in Frankfurt op 7 december 2015 en in diverse persberichten.

Beleggers die tussen 7 augustus 2015 en 6 december 2017 aandelen van Steinhoff hebben gekocht of al in bezit hadden en deze op 7 december 2017 nog in portefeuille hadden, zijn volgens de VEB gedupeerd.