ASR moet woekerpolisklant terugbetalen

Dat meldt belangenorganisatie Wakkerpolis. ASR kan niet tegen de uitspraak in beroep.

Die kosten, waaronder de zogenaamde "eerste kosten", kunnen klanten via een zaak bij Kifid terugclaimen. Het gaat volgens Wakkerpolis om gemiddeld 6.000 euro per klant. In totaal verkocht ASR ongeveer 250.000 beleggingsverzekeringen.

Volgens advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis is de uitspraak vrijwel een kopie van een uitspraak tegen verzekeraar NN in juni. Hoewel het in beide gevallen een individuele zaak betrof, waren dat wel zaken die Kifid aan had gewezen als "richtinggevende zaken".

"Bij Kifid kun je alleen individueel terecht en dus hebben ze een aantal zaken aangewezen voor zo'n principiële uitspraak, zodat alle andere zaken feitelijk hamerstukken worden."

Collectieve zaak

Een collectieve zaak tegen ASR loopt nog bij de rechter. Die hoeft de uitspraak van Kifid niet mee te nemen in zijn oordeel, maar Wakkerpolis verwacht dat dat wel gebeurt. Een uitspraak in die rechtszaak kan echter nog zeker een jaar op zich laten wachten.

Mensen die sinds 1990 bij Stad Rotterdam of ASR een beleggingsverzekering hebben afgesloten, kunnen ondertussen wel via Kifid geld terug eisen. Daarbij is wel haast geboden, want er is een verjaringstermijn voor zo'n claim, waarschuwt Wakkerpolis.

Individuele zaak

ASR benadrukt dat de bij Kifid verloren woekerpoliszaak een individuele zaak is. Volgens belangenorganisatie Wakkerpolis kan de uitspraak ook gevolgen hebben voor veel vergelijkbare zaken.

ASR zegt zich niet in de bedragen te herkennen die Wakkerpolis noemde. Die had het over een gemiddeld schadebedrag van 6000 euro voor ongeveer 250.000 klanten.

Afkoopwaarde

Verder blijkt donderdag uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid dat ASR de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw moet berekenen.

Dit leidt tot een hogere schadevergoeding voor een klant van wie de beleggingsverzekering in juni 2007 is beëindigd en is omgezet in een ander product.

De verzekeraar mocht bij de berekening van de afkoopwaarde in 2007 naast de fondsbeheerkosten, alleen beheer- en administratiekosten meerekenen. Andere kosten moeten buiten beschouwing gelaten worden.

Volgens de commissie heeft ASR de consument voor het afsluiten van de beleggingsverzekering onvoldoende geïnformeerd over de kosten en het effect van de kosten op het beleggingsresultaat.