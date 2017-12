Ageas sluit nieuw akkoord over Fortis-schikking

Het bedrijf, de opvolger van Fortis, trekt 100 miljoen euro extra uit, waardoor er nu 1,3 miljard euro beschikbaar is voor beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van het concern in 2008.

Ageas zegt dat tegemoet is gekomen aan bezwaren van het gerechtshof in Amsterdam. Dat had in juni problemen met het onderscheid tussen beleggers die wel of niet bij een belangenclub waren aangesloten.

Vreemd

Ook vonden de rechters het vreemd dat de claimorganisaties zelf een vergoeding zouden krijgen. Het hof moet ook naar dit nieuwe voorstel kijken.

Naast de ondertekenaars van de oorspronkelijke deal, waaronder de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), is nu ook ConsumentenClaim positief over de schikking.

Eerder was die claimorganisatie nog een belangrijke tegenstander van een gesloten akkoord. Volgens deze partij was de vergoeding te laag.

Genationaliseerd

Fortis nam in 2007 de Nederlandse delen van ABN Amro over. De kapitaalpositie van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern was daardoor dusdanig verzwakt, dat het bedrijf ten onder ging in de kredietcrisis die kort daarna losbarstte.

De Nederlandse onderdelen werden eind 2008 genationaliseerd, de Belgische bankactiviteiten werden verkocht. Aandeelhouders zagen daardoor de waarde van hun bezittingen in korte tijd veel minder waard worden.