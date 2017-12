'Amerikaanse toezichthouder staat handel in bitcoin-futures toe'

Dat meldt persbureau Bloomberg vrijdag. Met een zogenoemde future of termijncontract spreken handelaren onderling af dat bijvoorbeeld bitcoins voor een afgesproken prijs en op een afgesproken moment verhandeld kunnen worden.

CFTC-voorzitter Chris Giancarlo zegt dat zijn organisatie met CME Group en Cboe Global Markets heeft samengewerkt om ervoor te zorgen dat er een goede standaard komt voor toezicht op de producten.

CME Group, een exploitant van een grote derivatenbeurs, en de kleinere partij Cboe willen bitcoin-futures gaan aanbieden. De partijen hebben er bij Amerikaanse toezichthouders op aangedrongen dat de producten stroken met de wet.

Certificering

Met een systeem van eigen certificering hebben de partijen CFTC ervan overtuigd dat de nieuwe producten voldoen aan de regels. De toezichthouder hoefde overigens formeel geen toestemming voor de producten te geven.

"Bitcoin, een virtuele munt, is een beleggingsproduct dat totaal niet lijkt op de producten waar de commissie in het verleden mee te heeft gehad", stelt Giancarlo. Hij vertrouwt erop dat de handel, door afspraken over het delen van informatie, door de partijen zelf gemonitord wordt.

Amerikaanse toezichthouders hebben er jaren over gedaan om het eens te worden over wat de bitcoin is en welke risico's daaraan zijn verbonden. De CFTC heeft in 2015 besloten bitcoin te beschouwen als een beleggingsproduct.

Kritiek

Op dinsdag kwam de koers van de virtuele munt voor het eerst boven de 10.000 dollar uit. Begin dit jaar was de bitcoin nog zo'n 1.000 euro waard. Het grootste deel van de stijging is sinds de zomer tot stand gekomen. De koers van de bitcoin is volatiel en dat maakt de munt aantrekkelijk voor speculanten.

Eerder op vrijdag liet Yale-econoom en Nobelprijswinnaar Robert Shiller zich kritisch uit over de bitcoin. Hij spreekt van een beweging die op termijn lijkt op de beurskrach van 1929.

"De waarde loopt op. Net als de aandelenmarkten in de jaren twintig. Uiteindelijk wordt 1929 bereikt. Dan komt de munt naar beneden. Niet naar nul, maar zakken zal hij zeker", meent Shiller.

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs voor de risico's gewaarschuwd. De toezichthouder trok parallellen met de internetzeepbel van de jaren negentig.