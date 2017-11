'Nederlandse belegger hecht belang aan verkleinen hypotheekschuld'

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek dat beleggingsfondsenhuis Schroders heeft laten houden onder ruim 22.000 beleggers in dertig landen. Een op de zes beleggers geeft aan groot belang te hechten aan verkleining van de hypotheekschuld. Dat is twee keer zo veel als elders in Europa.

Daarmee vinden Nederlandse beleggers aflossen op de hypotheek net zo belangrijk als sparen en het kopen van luxegoederen. Alleen aan beleggen in aandelen, obligaties en grondstoffen kennen zij meer prioriteit toe.

''Klaarblijkelijk wordt de relatief hoge hypotheekschuld als een probleem opgevat en hopen beleggers met het beleggingsrendement aflossingen mogelijk te maken'', concludeert Schroders. Dat is alleen maar toe te juichen, aldus Michel Vermeulen, algemeen directeur van Schroders Benelux.

Dat rendement schatten Nederlandse beleggers voor de komende vijf jaar met gemiddeld 8,5 procent per jaar vrij laag in. Het Europese gemiddelde ligt ruim boven de 10 procent per jaar. Ter vergelijking: de wereldwijde aandelenindex van MSCI leverde de afgelopen 30 jaar een gemiddeld rendement van 7,2 procent per jaar op.