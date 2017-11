AFM wijst op risico's 'beursgang' met digitale valuta

Deze zogenoemde Initial Coin Offerings (ICO's) zijn "de ideale voedingsbodem voor oplichters", stelt de AFM maandag. Die zijn vaak zo opgezet dat ze niet onder het toezicht van de AFM vallen.

Via dergelijke ICO's kunnen jonge internetbedrijven geld ophalen. In ruil daarvoor krijgen investeerders een nieuwe digitale cryptovaluta vergelijkbaar met de bitcoin, waarvan ze hopen dat de waarde op termijn stijgt.

Piramidespelen

Vanwege het anonieme en grensoverschrijdende karakter van de transacties kunnen er geavanceerde vormen van piramidespelen mee worden opgezet. Deze zijn volgens de toezichthouder lastig te herkennen.

En doordat de ICO's niet tot natuurlijke personen te herleiden zijn, zijn de transacties een ideaal middel om crimineel geld wit te wassen.

"Er is een hype ontstaan waardoor mensen dollartekens in de ogen krijgen", zegt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven tegen Het Financieele Dagblad (FD). "Mensen stoppen hun hele hebben en houwen in digitale valuta's, terwijl de kans groot is dat ze dat geld niet terugkrijgen."

Gevaarlijke cocktail

"De hoge risico's op oplichting en verlies van inleg in combinatie met de hype rond ICO's van dit moment, vormen een gevaarlijke cocktail", meent Van Vroonhoven. Ze moet hierbij denken aan de internetzeepbel van de jaren negentig.

"In het buitenland zijn al meerdere voorbeelden bekend van frauduleuze ICO's, en de AFM maakt zich ernstig zorgen over het risico op misleiding van investeerders in Nederland. Wij raden daarom consumenten af om in de huidige omstandigheden te investeren in ICO's."

Kennis

De toezichthouder stelt dat particulieren onderschatten dat er specialistische kennis nodig is om op een weloverwogen manier in de jonge projecten te investeren. Zo is het lastig om in te schatten hoe zinvol een project is. Ook zijn de prospectussen bij ICO's vaak summier.

Hierdoor zou het moeilijk zijn om "bonafide ICO's te onderscheiden van projecten met frauduleuze intenties", aldus de AFM.

Rendementen

De AFM wijst op de beloftes van hoge rendementen die consumenten verblinden voor de risico's. "De rendementen worden overschat, terwijl de projecten in ICO's zich nog in een zeer vroege fase van ontwikkeling bevinden en de onderliggende blockchaintechnologie ook nog volop in ontwikkeling is."

Eerder al waarschuwden de Amerikaanse beurswaakhond SEC en Chinese autoriteiten voor de risico's van ICO's. In China is er zelfs een verbod ingesteld.

Dit jaar zouden wereldwijd 210 ondernemingen een ICO hebben gedaan. Daarmee is in totaal 3,2 miljard euro opgehaald. In Nederland is het aantal nog op twee handen te tellen.