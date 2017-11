ASR verliest opnieuw zaak over woekerpolissen

De verzekeraar moet een klant ruim 8.000 euro terugbetalen, omdat de vooraf verstrekte informatie over de kosten van het in 1991 verkochte product onjuist en misleidend was.

ASR heeft volgens het hof niet duidelijk genoeg uitgelegd hoe de afgesloten beleggingspolis werkte en welke kosten zouden worden ingehouden.

In plaats daarvan werd de nadruk gelegd op de mogelijke opbrengsten. Het voorgerekende rendement werd onder meer door de hoge kosten evenwel niet gehaald.

Individuele zaak

Een woordvoerder van ASR laat weten dat de verzekeraar kennis heeft genomen van de uitspraak en die aan het bestuderen is.

"Het betreft een individuele zaak met individuele omstandigheden waar niet automatisch conclusies aan verbonden kunnen worden voor alle klanten'', zei zij.

Stelliger

Volgens Stef Smit van ConsumentenClaim, een organisatie die gedupeerde klanten van verzekeraars tegen een vergoeding bijstaat, reiken de gevolgen wel degelijk verder dan alleen deze zaak.

De uitspraak is stelliger en gaat verder dan die van hetzelfde hof in een vergelijkbare zaak afgelopen mei, meent hij. Ook voor andere verzekeraars kan dat gevolgen hebben.

Schikking

Aangezien ASR tegen het eerdere vonnis van het hof in Den Bosch niet in cassatie is gegaan, ziet Smit een schikking met de verzekeraar mogelijk dichterbij komen.

Eerder dit jaar sloot ConsumentenClaim al een overeenkomst met branchegenoot Allianz. Volgens de woordvoerder van ASR is een collectieve schikking evenwel op dit moment niet aan de orde.