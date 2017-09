'Beleggers nemen meer risico door lage inflatie'

Dat concludeert de Bank of International Settlements (BIS) in een kwartaalrapport.

Als gevolg van de lage inflatie, denken centrale banken wel twee keer na alvorens hun steunmaatregelen af te bouwen, aldus de BIS. Beleggers zoeken op hun beurt naar rendement en steken het geld in aandelen en obligaties, wat de afgelopen maanden een impuls gaf aan de financiële markten.

Minder spreiding

De organisatie wijst er onder meer op dat beleggers steeds minder doen aan risicospreiding. Daarnaast wordt steeds meer geld geleend in landen met een lage rente en weer geïnvesteerd in gebieden waar de rente, en dus het risico, hoger is.

Ook gaan beleggers sneller akkoord met de voorwaarden van obligaties. Volgens het rapport steeg het aantal uitstaande schuldbewijzen door banken in de eerste zes maanden van 2017 in het snelste tempo in de afgelopen zes jaar tijd.

Rente

Volgens de BIS maakt dit alles het des te belangrijker om te begrijpen waarom de inflatie zo laag blijft. Juist de gemiddelde prijsstijgingen zijn voor centrale banken reden om al dan niet de rente te verhogen en stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

De inspanningen van de Europese Centrale Bank (ECB) ten spijt, lukt het niet om de inflatie op het beoogde niveau van bijna 2 procent te krijgen.