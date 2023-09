Overzicht In Polen neergestorte raket kwam volgens onderzoekers uit Oekraïne

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De raket die in het Poolse dorp Przedowdow neerkwam blijkt inderdaad uit Oekraïne te komen. En Rusland deelt recente beelden van een volgens Oekraïne overleden commandant.

Poolse experts hebben bevestigd dat de raket die vorig jaar een Pools dorp raakte, Oekraïens was. Oekraïne heeft tot dusver ontkend dat een van zijn raketten in de NAVO-lidstaat is neergekomen.

De raket raakte op 15 november een graanbedrijf in Przewodow. Daarbij vielen twee doden. Oekraïne wees al snel met een vinger naar Rusland, maar dat land ontkende. Onder meer de NAVO, de Verenigde Staten en andere bondgenoten van Oekraïne verklaarden kort na de inslag dat het waarschijnlijk om Oekraïens luchtafweergeschut ging.

Poolse media schrijven dat het om een luchtverdedigingsraket gaat van het type S-300 5-W-55. De raket heeft een bereik van 75 tot 90 kilometer en op het moment van de inslag was Rusland gezien zijn posities in Oekraïne niet in staat Przewodow ermee te raken.

Rusland deelt recente beelden 'overleden' commandant

Het Russische ministerie van Defensie heeft dinsdag beelden gedeeld van de commandant van de Russische Zwarte Zeevloot. Daarop is Viktor Solokov te zien bij een overleg. Dat is opvallend, want volgens Oekraïne is Sokolov vorige week om het leven gekomen bij een Oekraïense raketaanval op het hoofdkantoor van de vloot op de Krim.

Volgens Rusland vond het overleg dinsdag plaatst. Daarop is te zien hoe Sokolov via een videoverbinding aanwezig is bij de door defensieminister Sergei Shoigu geleide vergadering. Sokolov zegt echter niks. Ook is hij sinds de aanval van vorige week niet meer in het openbaar verschenen.

Het Kremlin wil niet reageren op de Oekraïense bewering dat de commandant dood is. Volgens Oekraïne stierven vorige week in totaal 34 officieren bij een aanval op het hoofdkwartier van de Zwarte Zeevloot op de Krim. Ook zouden 105 Russen gewond zijn geraakt.

Opnieuw tientallen droneaanvallen

Rusland heeft in de nacht van maandag op dinsdag 38 drones ingezet voor aanvallen op Oekraïne. De meeste zouden zijn neergehaald, maar toch werd de voor de graanexport belangrijke havenstad aan de Donau Izmajil opnieuw getroffen, meldt de Oekraïense luchtmacht.

Bij de aanval op Izmajil vielen twee gewonden. Daarnaast zouden havengebouwen, opslagfaciliteiten en meer dan dertig voertuigen zijn beschadigd. De drones die zijn neergeschoten waren Shahed-drones, die ontwikkeld werden in Iran. De luchtmacht zegt 26 drones te hebben neergehaald met onder meer gevechtsvliegtuigen en luchtdoelraketten.

Izmajil en andere havensteden worden vaker aangevallen sinds het aflopen van de graandeal half juli. Door die overeenkomst kon Oekraïne bijna een jaar veilig landbouwproducten exporteren via de Zwarte Zee.