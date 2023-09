Overzicht Abrams-tanks in Oekraïne, martelingen 'op grote schaal' door Russen

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de eerste Amerikaanse Abrams-tanks zijn geleverd aan Oekraïne. Daarnaast stellen VN-onderzoekers dat Rusland zich in Oekraïne schuldig heeft gemaakt aan martelingen.

Volgens twee Amerikaanse functionarissen zijn de Abrams-tanks afgelopen zaterdag geleverd, zeggen ze tegen The New York Times. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land inmiddels over de Abrams-tanks beschikt. Hij noemde dat goed nieuws, maar trad niet in detail over het aantal geleverde voertuigen.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden heeft 31 van die geavanceerde tanks toegezegd. Ook de bronnen van The New York Times wilden niet zeggen hoeveel tanks al zijn geleverd. Ze stelden wel dat de komende maanden nog meer M1 Abrams-tanks naar Oekraïne worden gestuurd. De Abrams zijn maanden sneller afgeleverd dan aanvankelijk was verwacht, schrijft de Amerikaanse krant.

De tanks worden mogelijk ingezet bij het tegenoffensief dat Oekraïne in juni lanceerde. Het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, Kyrylo Budanov, waarschuwde eerder in een interview dat de inzet van de Abrams zorgvuldig voorbereid moet worden. Anders bestaat het risico dat ze snel worden uitgeschakeld bij pogingen door de Russische linies in bezette gebieden te breken.

Oekraïne heeft eerder aangegeven minstens driehonderd tanks nodig te hebben voor het tegenoffensief. Dat aantal heeft het volgens waarnemers nog niet ontvangen.

Russische bezetters zouden mensen hebben doodgemarteld

VN-onderzoekers stellen dat de Russische bezettingsmacht in Oekraïne zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan martelingen. In sommige gevallen namen die zulke ernstige vormen aan dat het slachtoffer overleed, zei voorzitter Erik Møse van een internationale onderzoekscommissie tegen de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Onderzoekers zijn volgens Møse op aanvullend bewijs gestuit waaruit blijkt dat er sprake was van "grootschalige en systematische" martelpraktijken in bezette gebieden. Ook zou sprake zijn geweest van seksueel geweld. "Russische militairen hebben vrouwen in de leeftijd van 19 tot 83 jaar verkracht en onderworpen aan seksueel geweld" in bezette delen van Kherson. Families zaten vaak in de buurt vast en moesten daardoor noodgedwongen meeluisteren.

Het team van Møse bezocht in augustus en september delen van Oekraïne die voorheen in handen waren van Russische troepen. De commissie concludeerde dat met name is gemarteld in detentiecentra.

Ook riepen de onderzoekers Oekraïne op om misstanden binnen hun eigen strijdkrachten te onderzoeken. Er zijn meldingen over Russische gedetineerden die slecht worden behandeld, en over het gebruik van wapens met explosieven in bewoonde gebieden. De Noorse rechter Møse beklemtoonde dat de vermeende Oekraïense vergrijpen zich niet laten vergelijken met het grootschalige wangedrag door de Russische bezettingsmacht.

Volgens Oekraïne werd deze ruimte in Kherson door de Russen gebruikt als martelkamer. Foto: Getty Images

Rusland zet meer ICC-rechters op lijst van gezochten

Rusland ligt ook onder vuur vanwege de vermeende ontvoering van Oekraïense kinderen. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag kwam in maart met arrestatiebevelen tegen de Russische president Vladimir Poetin en de Russische kinderrechtencommissaris Maria Lvova-Belova. Zij worden ervan beschuldigd Oekraïense kinderen illegaal naar Rusland te brengen, een oorlogsmisdaad.

Oekraïne schat dat ongeveer 100.000 kinderen door Rusland zijn ontvoerd. Ongeveer een op de vijf kinderen zou nu zijn geïdentificeerd. Rusland zegt dat het duizenden Oekraïense kinderen om humanitaire redenen naar Rusland heeft gebracht.

Rusland erkent het ICC niet en stelt dat de arrestatiebevelen niks voorstellen. Bovendien wil het land meer rechters van het ICC arresteren. ICC-hoofd Piotr Hofmanski uit Polen, Luz del Carmen Ibáñez Carranza uit Peru en Bertram Schmitt uit Duitsland zijn op de lijst van gezochten gezet, melden Russische staatsmedia maandag.

Commandant van Russische Zwarte Zeevloot zou zijn gedood

Tot slot claimt Oekraïne de commandant van de Russische vloot op de Zwarte Zee te hebben gedood. De legerfunctionaris zou vorige week zijn gestorven bij een Oekraïense raketaanval op het hoofdkwartier van de vloot op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde.

"34 officieren zijn gedood, onder wie de commandant van de Zwarte Zeevloot. Nog eens 105 bezetters raakten gewond. Het hoofdkwartier is niet meer te redden", melden de speciale eenheden van het Oekraïense leger maandag op sociale media. Dit leger verklaarde eerder dat de aanval plaatsvond toen leiders van de Russische marine in overleg waren.

Het hoofdkwartier in Sebastopol, de grootste stad op de Krim, werd vrijdag geraakt door een raket. Door die aanval ontstond een brand en kwam veel rook vrij. Het Russische ministerie van Defensie verklaarde diezelfde dag dat er een dode was gevallen, maar zei even later dat er alleen één vermiste was.