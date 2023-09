Delen via E-mail

Defensie-expert Ko Colijn geeft Nederlanders al vele jaren duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en beantwoordt hij vragen. Ditmaal bespreekt hij een onderbelicht aspect van het Oekraïense offensief: de strijd om de Zwarte Zee.

Oekraïne is op weg om de Zwarte Zee te veroveren. Dat zal niet een-twee-drie gaan, maar alles wijst erop dat het langverwachte Oekraïense offensief ook op zee plaatsvindt en niet - zoals wij eensgezind dachten - voornamelijk op het land. Kyiv maakt het Rusland knap lastig op de golven, met vliegende drones, onbemande kamikazescheepjes, kruisraketten en commandoaanvallen.

Natuurlijk worden er ook dorpjes rond het oostelijke Bakhmut veroverd, maar een grote doorbraak vindt daar (nog) niet plaats. (Er worden overigens wel veel Russische elitetroepen vastgepind.) Sinds kort zijn er meldingen dat Oekraïne twee van de drie Russische verdedigingslinies in het oosten heeft doorbroken, maar daar staan (piepkleine) Russisch succesjes in het noorden en brute terreurbombardementen op Oekraïense steden tegenover.

We moeten naar het zuiden kijken, naar de Zwarte Zee en de Krim. Daar geeft Kyiv in feite een drievoudig antwoord op dingen die de Oekraïners helemaal niet zinnen.

Strijd rond de Krim Na de geslaagde acties tegen het Russische vlaggenschip Moskva en de beschadiging van de Kerchbrug in 2022 noteren we nu: 23 augustus: Aanval op een Russisch S-400-luchtafweersysteem op de westpunt van het schiereiland.

Aanval op een Russisch S-400-luchtafweersysteem op de westpunt van het schiereiland. 24 augustus: Verwoestende aanval met zeker 42 Oekraïense drones (enigszins overschaduwd door de vliegtuigcrash met huurlingenbaas Prigozhin) en een aanval door commandotroepen vanaf de zee.

Verwoestende aanval met zeker 42 Oekraïense drones (enigszins overschaduwd door de vliegtuigcrash met huurlingenbaas Prigozhin) en een aanval door commandotroepen vanaf de zee. 11 september: Geslaagde herovering van vier booreilanden ten westen van de Krim.

Geslaagde herovering van vier booreilanden ten westen van de Krim. 13 september: Aanval met zelfgemaakte Oekraïense kruisraketten bij Yevpatoria op de westkust van de Krim. Plus een bombardement met Storm Shadow-/SCALP-raketten op de marinebasis Sebastopol, dat de onderzeeër Rostov-aan-de-Don en het marineschip Minsk in vuur en vlam zette en een scheepswerf voorlopig onbruikbaar maakte.

Aanval met zelfgemaakte Oekraïense kruisraketten bij Yevpatoria op de westkust van de Krim. Plus een bombardement met Storm Shadow-/SCALP-raketten op de marinebasis Sebastopol, dat de onderzeeër Rostov-aan-de-Don en het marineschip Minsk in vuur en vlam zette en een scheepswerf voorlopig onbruikbaar maakte. 14 september: Oekraïense aanval met een Sea Baby-drone op het Russische raketschip Samun.

Oekraïense aanval met een Sea Baby-drone op het Russische raketschip Samun. 19-20-21 september: Voortdurende aanvallen op de Russische luchtmachtbasis Saky op de Krim.

Voortdurende aanvallen op de Russische luchtmachtbasis Saky op de Krim. 19 september: Oekraïne claimt de Russische commandopost in Sebastopol te hebben aangevallen.

Oekraïne claimt de Russische commandopost in Sebastopol te hebben aangevallen. 22 september: Aanval op hoofdkwartier Zwarte Zeevloot.

Aanval op hoofdkwartier Zwarte Zeevloot. Recent werd duidelijk dat Moskou sinds augustus de onderzeeërs versneld verplaatst van marinehaven Sebastopol naar de veiligere havenstad Novorossiysk in het zuiden van Rusland.

1. 'Russen, jullie zijn niet meer veilig op de Krim'

In de eerste plaats beviel de Russische agressie, en in het bijzonder de bezetting van de Krim, de Oekraïners natuurlijk voor geen meter. Oekraïne wil dat in 2014 geannexeerde schiereiland terugveroveren. De Krim en de omliggende wateren worden door de Russen vaak gebruikt voor raketsalvo's op Oekraïense steden en als loopplank naar het bezette zuidelijke vasteland. Alleen al daarom zou herovering logistieke voordelen voor Oekraïne hebben.

De Russische marinehaven in Sebastopol is daarbij heel belangrijk: Oekraïense aanvallen herinneren de Russen eraan dat ze daar ook niet langer veilig zijn. Dat geldt ook voor aanvallen op de Kerchbrug. De Russen dachten met de bouw van die brug in 2018 een prettige aanvoerlijn te hebben aangelegd.

2. Niet ter land? Dan wel ter zee

Je zou de Oekraïense acties ook kunnen zien als een terechtwijzing van Mark Milley. De Amerikaanse stafchef, die binnenkort vertrekt, is bijna twee jaar lang een luis in de pels geweest voor Zelensky. Hij is om strategische redenen geen voorstander van een daadwerkelijke Oekraïense herovering van de Krim of de levering van Amerikaanse raketten die dat zouden kunnen faciliteren.

Milley gooide recent nog wat olie op het vuur door te waarschuwen dat Oekraïne nog maar ongeveer een maand van goed weer heeft om het offensief op land af te ronden. 'Nou', dacht Oekraïne, 'dan doen we dat wel solo en over zee'.

3. Aan de bondgenoten: zie ons gaan

Het zeeoffensief is ook een signaal aan de NAVO en de rest van de wereld. Oekraïne zegt in feite: 'Wij schakelden met onze eigen Neptune-kruisraketten al een Russisch luchtafweersysteem uit, kunnen nu een gat slaan in de Russische beheersing van de Zwarte Zee en durven onze graanschepen weer uit te laten varen.' De gedurfde herovering van de gemilitariseerde Bojko-booreilanden op 11 september beroofde de Russen van een belangrijk steunpunt richting de Krim en de westelijke Zwarte Zee.

Over land vanuit het noorden belaagt Oekraïne het schiereiland met doorbraakjes ten zuiden van Zaporizhzhia. Veelzeggend is dat de Russen dit lijken toe te geven door de sleutelstad Tokmak haastig te versterken met (relatieve) elitetroepen, zoals op 17 september bekend werd. Dat wijst op paniek.